Уряди Чехії та Тайваню підписали угоду про спільну роботу з відбудови України, планують працювати над відновленням водних та енергетичних систем.

Про це повідомило агенство Reuters.

Зазначається, що Україна завоювала широкі симпатії на Тайвані після російського вторгнення. Багато тайванців вбачають паралелі між ситуацією в Україні та загрозою, яку, за словами уряду Тайбея, становить для нього Китай, який вважає острів своєю територією.

Тайвань пожертвував понад 100 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні та долучився до санкцій, запроваджених Заходом проти Росії.

Угода між Тайванем і Чехією, підписана де-факто послами в столицях обох країн, передбачає спільну роботу над відновленням водних та енергетичних систем.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Рой Лі заявив, що допомога буде поширюватися і на інші сфери, щоб сприяти відновленню нормального життя, «коли Україна наблизиться до остаточної перемоги».

«Тільки єдність демократичних країн зможе покарати й утримати авторитарні країни від повторення помилкових рішень», — наголосив Рой Лі.

Тайвань не має офіційних дипломатичних звʼязків з жодною європейською країною, окрім Ватикану. Але країни Центральної та Східної Європи були дуже зацікавлені в підтримці Тайваню — особливо після нападу Росії на Україну — попри гнів Пекіна з приводу таких контактів і послаблення міжнародної дипломатичної ізоляції Тайваню.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Тайвань надав 1 мільйон доларів для Миколаївської та Херсонської областей. За ці кошти були придбані генератори, зарядні станції та будівельні матеріали.

Також раньше повідомлялось, що Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час цьогорічних військових навчань.