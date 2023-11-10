В Єврокомісії заявили, що переговори з підготовки санкцій затягнулися. Це не дозволило президентці Урсулі фон дер Ляєн представити пропозицію 12-го пакета обмежень проти РФ цього тижня.

Про це представник Єврокомісії Ерік Мамер сказав на щоденному брифінгу у Брюсселі, написала «Європейська правда».

«Переговори щодо підготовки санкцій можуть тривати дещо довше, ніж очікували. Ми дійсно сподівалися, що матимемо змогу виступити з пропозицією нового пакета до сьогодні. Але цього не сталося», — сказав він.

Однак, за словами Еріка Мамера, дискусії на цю тему продовжуються, і «ми сподіваємося, що дуже скоро зможемо вийти з презентацією пропозиції».

Водночас він відмовився назвати дату, коли Єврокомісія зможе представити новий пакет санкцій, додавши, що «дуже скоро» точно не означає наступний місяць.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу у Верховній Раді минулої суботи підтвердила інформацію ЗМІ, що цього тижня Євросоюз оголосить про 12-й пакет санкцій проти Росії.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюють також заборону працевлаштування росіян на роботу в так звані «чутливі» сектори й репатріації російських активів у ЄС.