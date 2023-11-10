У вересні росіяни перекинули до Білорусі 2 ешелони з понад 26 вагонами, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї.

Про це повідомив телеграм-канал моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що 15-24 вересня до Білорусі прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.

Ешелони прямували з російських залізничних станцій «Чебоксари» та «Потанино», і зайшли на білоруську станцію «Прудок». Вантаж належить до класу «Вибухові матеріали», і значиться як «Інші боєприпаси для військових цілей» і «Боєприпаси, крім вищезазначених».

«Гаюн» зазначає, що неподалік від станції «Прудок» розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт «Заольша», де проходять всього 2 поїзди на добу.

15 вересня було відправлено 16 вагонів (10 завантажених, 6 порожніх) зі станції «Чебоксари». Прибуття 22 вересня.

18 вересня росія відправила 10 вагонів (4 завантажених, 6 порожніх) зі станції «Потанино». Прибуття 24 вересня.

Також моніторингова група уточнила, що основним бенефіціаром цих перевезень є білорусько-швейцарське СТОВ «ТРАНСРЕЙЛ — БЗД». Виявлено, що з травня 2021 року за допомогою цієї компанії до Білорусі було ввезено 127 вагонів із вантажами оборонного призначення.

Раніше, начальник штабу оборони Індії заявив, що вплив Росії буде слабшати, попри грізний ядерний арсенал.