ЦАХАЛ залишиться контролювати Сектор Гази після закінчення війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

«Сили ЦАХАЛу залишаться контролювати смугу, ми не віддамо її міжнародним силам», — заявив він на зустрічі з мерами прикордонних міст Гази.

Останніми тижнями американські офіційні особи висловлювали ідею про те, що якісь міжнародні сили, можливо, за участю військ сусідніх арабських країн, керуватимуть безпекою в Секторі Гази протягом проміжного періоду, доки його не повернуть під контроль функціонуючого палестинського уряду, яким, як сподіваються у Вашингтоні, стане Палестинська адміністрація.

Однак Нетаньяху, схоже, повністю відкинув цю ідею.

Мери сказали Нетаньяху, що хочуть отримати іншу реальність у сфері безпеки після закінчення війни, і закликали його не погоджуватися на припинення вогню доти, доки не буде вбито останнього терориста в Газі.

Нетаньяху також пообіцяв мерам, що уряд надасть прикордонним містам Гази економічну допомогу, щоб компенсувати збитки, завдані під час нападу 7 жовтня.

Як повідомлялося, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю 8 жовтня палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.