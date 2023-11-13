Кандидат від Республіканської партії на президентські вибори 2024 року Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США.
Про це повідомляє Associated Press.
Сенатор Тім Скотт, один із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, оголосив у неділю ввечері про своє рішення вийти з перегонів. Він зробив це приблизно за два місяці до того, як в Айові розпочнуться попередні збори, які є першим етапом праймеріз.
Сенатор від Південної Кароліни зробив несподівану заяву у програмі «Недільний вечір в Америці» з Треєм Гауді. Скотт вирішив вийти з гонки, оскільки його рейтинги в опитуваннях не покращувалися, а на третьому праймеріз він не досяг успіху.
Незважаючи на те, що Тім Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, він не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів.
Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в пʼяти з шести ключових для результатів голосування штатів.
Зазначимо, що Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.
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Кандидат від Республіканської партії на президентські вибори 2024 року Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США.
Про це повідомляє Associated Press.
Сенатор Тім Скотт, один із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, оголосив у неділю ввечері про своє рішення вийти з перегонів. Він зробив це приблизно за два місяці до того, як в Айові розпочнуться попередні збори, які є першим етапом праймеріз.
Сенатор від Південної Кароліни зробив несподівану заяву у програмі «Недільний вечір в Америці» з Треєм Гауді. Скотт вирішив вийти з гонки, оскільки його рейтинги в опитуваннях не покращувалися, а на третьому праймеріз він не досяг успіху.
Незважаючи на те, що Тім Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, він не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів.
Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в пʼяти з шести ключових для результатів голосування штатів.
Зазначимо, що Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.