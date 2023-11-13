У США Вайомінг став 32 штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, вчиненим радянською владою.

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, Вайомінг проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор.

«Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною. Дякую українській громаді по всіх штатах за активну кампанію з вшанування пам‘яті про жертв Голодомору шляхом організації просвітницьких заходів про цей жахливий злочин радянського режиму проти українців, скоєний 90 років тому», – написала вона.

Вона запросила охочих приєднатись до церемонії вшанування пам’яті, яка відбудеться у Вашингтоні 25 листопада о 16:30 біля Меморіалу жертвам Голодомору за адресою: 1 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20001.

Нагадаємо, що парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.



