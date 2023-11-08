У 2023 році громади Вознесенського району спрямували 53 мільйони гривень з власних бюджетів на укриття. Так, з початку року на Вознесенщині відремонтували 26 захисних споруд, ще 5 зараз у роботі.

Про це на брифінгу розповіла виконуюча функції і повноваження начальника Вознесенської райвійськадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Так, за її словами, станом на зараз у районі налічують 209 захисних споруд, 114 з них — найпростіші укриття. Як правило, це укриття у закладах освіти. Тому, за словами Антоніни Шарати, на Вознесенщині у 2023-2024 навчальному році 83% навчальних закладів працюють в очному та змішаному форматах.

— Структура видатків у цьому році змінилася у бік безпекової складової. І завдяки тому, що такий значний фінансовий ресурс був спрямований на створення безпечних умов, нам вдалося у більшості закладах організувати такі форми навчання, як очну і змішану, — розповіла вона.

Окрім того, Вознесенський район цьогоріч отримав субвенцію на ремонт укриттів у закладах освіти. Так, на умовах співфінансування державного та місцевого бюджетів сьогодні проводять роботи в Олександрівському ліцеї. На це держава виділила 22 мільйони гривень.

— Олександрівська громада одна з найперших подалася на конкурсний відбір і отримала 22 мільйони коштів з державного бюджету. Інвестує також частину своїх коштів на умовах співфінансування. Зараз ідуть роботи по будівництву взагалі нового укриття в Олександрівському ліцеї, загальна вартість якого 37 мільйонів гривень, — зазначила Антоніна Шарата.

Разом з тим, у лікарні Вознесенська проводять ремонт радіаційного укриття. Роботи відбуваються також на умовах співфінансування державного та місцевого бюджету.

— Ми з громадами активно працюємо над поповненням проектно-кошторисної документації, для того, щоб можна було залучити кошти донорів, кошти бюджету, власні кошти, і забезпечити створення безпечних умов, — наголосила Антоніна Шарата.

Нагадаємо, у житлових будинках Миколаєва до кінця року обіцяють відремонтувати 23 укриття. Наразі фахівці виконують роботи у двох об’єктах на проспекті Центральному.

За його словами, після реалізації проєкту укриття відповідатимуть діючим стандартам України.

Як відомо, Миколаївська область стала однією з шести областей України, де найгірший стан укриттів. За словами Віталія Кіма, найбільший відсоток занедбаних сховищ саме в обласному центрі.

Нагадаємо, що в Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.