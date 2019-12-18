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Международная правозащитная организация International Rights Advocates подала в суд Вашингтона коллективный иск против пяти американских технологических гигантов Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies и Alphabet (материнская компания Google). Их обвиняют в грубой эксплуатации детского труда.
Об этом сообщает Громадське.
Колектичний иск основан на исках 14 анонимных людей, большинство из которых — родственники детей, которые погибли или покалечились при добыче кобальтовой руды в Демократической Республике Конго.
Авторы коллективного иска отмечают, что дети, которые добывают кобальтовую руду в Конго, работают «в условиях каменного века». За изнурительный труд в нечеловеческих условиях несовершеннолетние получают два-три доллара США в месяц, утверждают правозащитники. Истцы собрали доказательства, что технологические гиганты получали определенную выгоду от эксплуатации детского труда при добыче кобальта в Конго.
Кобальт сейчас часто используют при производстве аккумуляторов для различных гаджетов, а также батарей для электромобилей. На территории ГР Конго, по последним имеющимся данным, содержится более 65% мировых запасов кобальта. Однако добычу его в этой стране постоянно критикуют за массовые нарушения прав людей, которые этим занимаются, в частности из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности и эксплуатации детского труда.
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Международная правозащитная организация International Rights Advocates подала в суд Вашингтона коллективный иск против пяти американских технологических гигантов Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies и Alphabet (материнская компания Google). Их обвиняют в грубой эксплуатации детского труда.
Об этом сообщает Громадське.
Колектичний иск основан на исках 14 анонимных людей, большинство из которых — родственники детей, которые погибли или покалечились при добыче кобальтовой руды в Демократической Республике Конго.
Авторы коллективного иска отмечают, что дети, которые добывают кобальтовую руду в Конго, работают «в условиях каменного века». За изнурительный труд в нечеловеческих условиях несовершеннолетние получают два-три доллара США в месяц, утверждают правозащитники. Истцы собрали доказательства, что технологические гиганты получали определенную выгоду от эксплуатации детского труда при добыче кобальта в Конго.
Кобальт сейчас часто используют при производстве аккумуляторов для различных гаджетов, а также батарей для электромобилей. На территории ГР Конго, по последним имеющимся данным, содержится более 65% мировых запасов кобальта. Однако добычу его в этой стране постоянно критикуют за массовые нарушения прав людей, которые этим занимаются, в частности из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности и эксплуатации детского труда.
Напомним, компания Apple признала аннексированный Крым российским и указала это в приложении «Погода».
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа