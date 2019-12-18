Колектичний иск основан на исках 14 анонимных людей, большинство из которых — родственники детей, которые погибли или покалечились при добыче кобальтовой руды в Демократической Республике Конго.

Авторы коллективного иска отмечают, что дети, которые добывают кобальтовую руду в Конго, работают «в условиях каменного века». За изнурительный труд в нечеловеческих условиях несовершеннолетние получают два-три доллара США в месяц, утверждают правозащитники. Истцы собрали доказательства, что технологические гиганты получали определенную выгоду от эксплуатации детского труда при добыче кобальта в Конго.

Кобальт сейчас часто используют при производстве аккумуляторов для различных гаджетов, а также батарей для электромобилей. На территории ГР Конго, по последним имеющимся данным, содержится более 65% мировых запасов кобальта. Однако добычу его в этой стране постоянно критикуют за массовые нарушения прав людей, которые этим занимаются, в частности из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности и эксплуатации детского труда.

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