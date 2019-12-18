м новогодних и рождественским праздникам «Укрзалізниця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 «Киев-Львов-Киев».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Поезд будет курсировать из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, а из Киева - 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.

Дополнительный скоростной поезд № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 05:47 с остановкой на станции Коростень (01: 47-01: 48).

В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 03: 56-03: 57.

Поезд будет курсировать из Киева во Львов составом электропоезда производства Hyundai Rotem, в обратном направлении - составом электропоезда «Тарпан» производства КВСЗ.

Напомним, что «Укрзалізниця» назначила еще 19 дополнительных поездов в популярных направлениях на новогодние и рождественские праздники, среди которых маршрут «Киев-Николаев».