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м новогодних и рождественским праздникам «Укрзалізниця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 «Киев-Львов-Киев».
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Поезд будет курсировать из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, а из Киева - 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.
Дополнительный скоростной поезд № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 05:47 с остановкой на станции Коростень (01: 47-01: 48).
В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 03: 56-03: 57.
Поезд будет курсировать из Киева во Львов составом электропоезда производства Hyundai Rotem, в обратном направлении - составом электропоезда «Тарпан» производства КВСЗ.
Напомним, что «Укрзалізниця» назначила еще 19 дополнительных поездов в популярных направлениях на новогодние и рождественские праздники, среди которых маршрут «Киев-Николаев».
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м новогодних и рождественским праздникам «Укрзалізниця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити+ № 755/756 «Киев-Львов-Киев».
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Поезд будет курсировать из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, а из Киева - 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.
Дополнительный скоростной поезд № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 05:47 с остановкой на станции Коростень (01: 47-01: 48).
В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 03: 56-03: 57.
Поезд будет курсировать из Киева во Львов составом электропоезда производства Hyundai Rotem, в обратном направлении - составом электропоезда «Тарпан» производства КВСЗ.
Напомним, что «Укрзалізниця» назначила еще 19 дополнительных поездов в популярных направлениях на новогодние и рождественские праздники, среди которых маршрут «Киев-Николаев».
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа