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Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей среди киевлян возглавил шоумен Сергей Притула, в то же время 42% довольны деятельностью мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 12-16 декабря.
Согласно обнародованным в среду результатам исследования, 35% киевлян доверяют Сергею Притуле (не доверяют — 39%), мэру Киева Виталию Кличко также доверяют — 35% (не доверяют — 55%), журналисту Дмитрию Гордону — 32% (не доверяют — 48%), бывшему мэру Киева Александру Омельченко доверяют — 27% (не доверяют — 45%). Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.
Так, 42% опрошенных киевлян довольны деятельностью мэра Виталия Кличко (не удовлетворены — 49%). Работой Киевского городского совета довольны 31% (не удовлетворены — 53%), общественного транспорта — 43% (не довольны — 48%), образовательных учреждений столицы — 28% (не довольны — 47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева — по 23% (не удовлетворены 70% и 63% соответственно).
Также опрос показал, что на условных выборах в Киев совет с 32% лидирует «Слуга народа».
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Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей среди киевлян возглавил шоумен Сергей Притула, в то же время 42% довольны деятельностью мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 12-16 декабря.
Согласно обнародованным в среду результатам исследования, 35% киевлян доверяют Сергею Притуле (не доверяют — 39%), мэру Киева Виталию Кличко также доверяют — 35% (не доверяют — 55%), журналисту Дмитрию Гордону — 32% (не доверяют — 48%), бывшему мэру Киева Александру Омельченко доверяют — 27% (не доверяют — 45%). Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.
Так, 42% опрошенных киевлян довольны деятельностью мэра Виталия Кличко (не удовлетворены — 49%). Работой Киевского городского совета довольны 31% (не удовлетворены — 53%), общественного транспорта — 43% (не довольны — 48%), образовательных учреждений столицы — 28% (не довольны — 47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева — по 23% (не удовлетворены 70% и 63% соответственно).
Также опрос показал, что на условных выборах в Киев совет с 32% лидирует «Слуга народа».
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа