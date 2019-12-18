Рейтинг доверия местных политиков и общественных деятелей среди киевлян возглавил шоумен Сергей Притула, в то же время 42% довольны деятельностью мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 12-16 декабря.

Согласно обнародованным в среду результатам исследования, 35% киевлян доверяют Сергею Притуле (не доверяют — 39%), мэру Киева Виталию Кличко также доверяют — 35% (не доверяют — 55%), журналисту Дмитрию Гордону — 32% (не доверяют — 48%), бывшему мэру Киева Александру Омельченко доверяют — 27% (не доверяют — 45%). Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.

Так, 42% опрошенных киевлян довольны деятельностью мэра Виталия Кличко (не удовлетворены — 49%). Работой Киевского городского совета довольны 31% (не удовлетворены — 53%), общественного транспорта — 43% (не довольны — 48%), образовательных учреждений столицы — 28% (не довольны — 47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева — по 23% (не удовлетворены 70% и 63% соответственно).

Также опрос показал, что на условных выборах в Киев совет с 32% лидирует «Слуга народа».