В январе 2020 года исполняется 200 лет с тех пор, как Антарктида стала известна человечеству. Материк открыли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

В 2019 году фотограф и биолог Станислав Захаров побывал в Антарктиде и сделал серию снимков редких животных и природных явлений — и на суше, и под водой. Кадрами он поделился с изданием «Дождь».

Тюлень-крабоед отдыхает на льдине. Крабоед относится к пагофильным тюленям – то есть к тюленям, которые живут на льду. С уменьшением количества льда в мировом океане, исчезают местообитания тюленей, что ставит их выживание под угрозу.

Субантарктический пингвин, или Папуанский пингвин, или пингвин Генту - у этого вида много имен, и именно он является самым распространенным видом на Антарктическом полуострове.

Пингвины совершенно не боятся людей, и снимать их можно часами. Порой удачливому фотографу удается снять удивительные кадры.

Недавно вылупившийся птенец субантарктичесокго пингвина еще плохо ходит

Морской леопард рассматривает свое отражение в передней линзе подводной камеры. Считается, что именно это, а не интерес к человеку, привлекает леопарда и других тюленей, провоцируя их интерес.

Дышать свободно. Китобойный промысел процветал в XIX и начале XX веков, в том числе и в Антарктиде. К счастью, сегодня этим горбатым китам человек не угрожает, и они могут дышать свободно.

В воде Кергеленские морские котики более дружелюбны, чем на суше. На лежбище постоянно слышны их рев, лай, писк и другие звуки.

Беспокойный сосед. На островах Субантарктики, в том числе на Южных Шетландских островах, пингвины вынуждены делить местообитания с агрессивными морскими слонами. Конфликты между соседями – не редкость, и пингвинам нужно проявлять осторожность.

Ранее сообщалось, что конкурс Wildlife Photographer of the Year выбрал лучшее фото 2019 года.