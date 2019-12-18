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В январе 2020 года исполняется 200 лет с тех пор, как Антарктида стала известна человечеству. Материк открыли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
В 2019 году фотограф и биолог Станислав Захаров побывал в Антарктиде и сделал серию снимков редких животных и природных явлений — и на суше, и под водой. Кадрами он поделился с изданием «Дождь».
Тюлень-крабоед отдыхает на льдине. Крабоед относится к пагофильным тюленям – то есть к тюленям, которые живут на льду. С уменьшением количества льда в мировом океане, исчезают местообитания тюленей, что ставит их выживание под угрозу.
Субантарктический пингвин, или Папуанский пингвин, или пингвин Генту - у этого вида много имен, и именно он является самым распространенным видом на Антарктическом полуострове.
Пингвины совершенно не боятся людей, и снимать их можно часами. Порой удачливому фотографу удается снять удивительные кадры.
Недавно вылупившийся птенец субантарктичесокго пингвина еще плохо ходит
Морской леопард рассматривает свое отражение в передней линзе подводной камеры. Считается, что именно это, а не интерес к человеку, привлекает леопарда и других тюленей, провоцируя их интерес.
Дышать свободно. Китобойный промысел процветал в XIX и начале XX веков, в том числе и в Антарктиде. К счастью, сегодня этим горбатым китам человек не угрожает, и они могут дышать свободно.
В воде Кергеленские морские котики более дружелюбны, чем на суше. На лежбище постоянно слышны их рев, лай, писк и другие звуки.
Беспокойный сосед. На островах Субантарктики, в том числе на Южных Шетландских островах, пингвины вынуждены делить местообитания с агрессивными морскими слонами. Конфликты между соседями – не редкость, и пингвинам нужно проявлять осторожность.
Ранее сообщалось, что конкурс Wildlife Photographer of the Year выбрал лучшее фото 2019 года.
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В январе 2020 года исполняется 200 лет с тех пор, как Антарктида стала известна человечеству. Материк открыли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
В 2019 году фотограф и биолог Станислав Захаров побывал в Антарктиде и сделал серию снимков редких животных и природных явлений — и на суше, и под водой. Кадрами он поделился с изданием «Дождь».
Тюлень-крабоед отдыхает на льдине. Крабоед относится к пагофильным тюленям – то есть к тюленям, которые живут на льду. С уменьшением количества льда в мировом океане, исчезают местообитания тюленей, что ставит их выживание под угрозу.
Субантарктический пингвин, или Папуанский пингвин, или пингвин Генту - у этого вида много имен, и именно он является самым распространенным видом на Антарктическом полуострове.
Пингвины совершенно не боятся людей, и снимать их можно часами. Порой удачливому фотографу удается снять удивительные кадры.
Недавно вылупившийся птенец субантарктичесокго пингвина еще плохо ходит
Морской леопард рассматривает свое отражение в передней линзе подводной камеры. Считается, что именно это, а не интерес к человеку, привлекает леопарда и других тюленей, провоцируя их интерес.
Дышать свободно. Китобойный промысел процветал в XIX и начале XX веков, в том числе и в Антарктиде. К счастью, сегодня этим горбатым китам человек не угрожает, и они могут дышать свободно.
В воде Кергеленские морские котики более дружелюбны, чем на суше. На лежбище постоянно слышны их рев, лай, писк и другие звуки.
Беспокойный сосед. На островах Субантарктики, в том числе на Южных Шетландских островах, пингвины вынуждены делить местообитания с агрессивными морскими слонами. Конфликты между соседями – не редкость, и пингвинам нужно проявлять осторожность.
Ранее сообщалось, что конкурс Wildlife Photographer of the Year выбрал лучшее фото 2019 года.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа