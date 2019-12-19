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Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства телеведущему Алексею Суханову.
Об этом телеведущий сообщил в своем Facebook.
По словам Суханова, указ президент Украины подписал 7 ноября.
— День моего счастья. Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина: родная, любимая, моя. Спасибо, господин президент, за ваше решение, – написал Алексей Суханов.
Алексей Суханов переехал в Украину в 2012 году и ведет на телеканале программу «Говорить Україна».
Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский подписал принятый закон о государственном бюджете на 2020 год.
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства телеведущему Алексею Суханову.
Об этом телеведущий сообщил в своем Facebook.
По словам Суханова, указ президент Украины подписал 7 ноября.
— День моего счастья. Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина: родная, любимая, моя. Спасибо, господин президент, за ваше решение, – написал Алексей Суханов.
Алексей Суханов переехал в Украину в 2012 году и ведет на телеканале программу «Говорить Україна».
Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский подписал принятый закон о государственном бюджете на 2020 год.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа