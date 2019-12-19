Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства телеведущему Алексею Суханову.

Об этом телеведущий сообщил в своем Facebook.

По словам Суханова, указ президент Украины подписал 7 ноября.

— День моего счастья. Я стал гражданином Украины. Спасибо, Украина: родная, любимая, моя. Спасибо, господин президент, за ваше решение, – написал Алексей Суханов.

Алексей Суханов переехал в Украину в 2012 году и ведет на телеканале программу «Говорить Україна».

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский подписал принятый закон о государственном бюджете на 2020 год.