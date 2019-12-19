Социальная сеть Instagram с помощью искусственного интеллекта удалит рекламу табака, вейпов и оружия. Об этом сообщает The Verge.

Также соцсеть планирует ограничивать рекламу алкоголя и диетических добавок. Для такой рекламы будут возрастные ограничения. В частности, будут блокироваться рекламные посты названной выше продукции для пользователей, которым не исполнилась разрешенное количество лет.

Ранее сообщалось, что в Instagram появилась функция публикации нескольких фото в одной Stories.