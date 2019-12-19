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Социальная сеть Instagram с помощью искусственного интеллекта удалит рекламу табака, вейпов и оружия. Об этом сообщает The Verge.
Также соцсеть планирует ограничивать рекламу алкоголя и диетических добавок. Для такой рекламы будут возрастные ограничения. В частности, будут блокироваться рекламные посты названной выше продукции для пользователей, которым не исполнилась разрешенное количество лет.
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Социальная сеть Instagram с помощью искусственного интеллекта удалит рекламу табака, вейпов и оружия. Об этом сообщает The Verge.
Также соцсеть планирует ограничивать рекламу алкоголя и диетических добавок. Для такой рекламы будут возрастные ограничения. В частности, будут блокироваться рекламные посты названной выше продукции для пользователей, которым не исполнилась разрешенное количество лет.
Ранее сообщалось, что в Instagram появилась функция публикации нескольких фото в одной Stories.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа