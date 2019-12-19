Журнал Forbes составил список из топ 10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров, который во второй год подряд возглавил восьмилетний Райан Каджи с доходом в 26 миллионов долларов.

Об этом пишет «Новое время».

На его канал с распаковками игрушек подписаны почти 23 миллона пользователей. Кроме YouTube доход блогеру приносят контракты с торговыми сетями Walmart и Target, а также телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.

На втором месте оказался канал Dude Perfect, который ведут пятеро друзей в возрасте 30 лет — Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони. Они занимаются спортом, выполняют трюки и бьют рекорды Гиннеса. Благодаря одному из своих роликов блогеры смогли получить контракт с каналом Nickelodeon. Несмотря на то, что у канала Dude Perfect 47,7 миллионов подписчиков — в два раза больше, чем у лидера рейтинга, зарабатывают блогеры меньше — 20 миллионов долларов в год.

Замкнула тройку лидеров пятилетняя Анастасия Радзинская с заработком 18 миллионов долларов за год. На ее канал подписаны 107 млн человек, которые посмотрели ее видео 42 миллиарда раз. Ролики с Настей выходят на семи языках, а бренды Legoland и Dannon, тратят «шестизначные суммы» на сотрудничество с блогером.

— YouTube - самая популярная нянька в мире, - отметил Эял Бомель, руководитель агентства Yoola, которое сотрудничает со многими интернет-звездами.

Самый популярный видеоблогер мира 30-летний PewDiePie оказался всего на седьмом месте с доходом в 13 миллионов долларов.

Всего топ 10 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров заработали 162 миллиона долларов в период с июня 2018 года по июнь 2019 года.

Доходы блогеров указаны без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.

Журнал Forbes составлял рейтинг доходов YouTube-блогеров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. Список был составлен на основании данных компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar, которые занимаются аналитикой социальных платформ. Также при составлении рейтинга использовали информацию от инсайдеров из индустрии.

Напомним, что американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год. Данный список второй раз за 5 лет возглавила американская певица Тейлор Свифт.