|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:33
|Заход солнца:
|16:04
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|15:55
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.15 грн
|23.45 грн
|EUR
|25.6 грн
|26.15 грн
В Николаеве только 18,3% водителей используют ремни безопасности при вождении.
Об этом свидетельствую данные совместного исследования общественной организации «Vision Zero» и «Центра верховенства демократии и права».
Исследование проходило методом наблюдения минимум в трех местах в каждом городе. В Николаеве таких мест для отслеживания непристегнутых водителей выбрали четыре и всего промониторили 1171 водителя. Из них ремни безопасности использовали 212, что составляет 18,3%.
В целом по Украине отследили 31501 водителей. Средний показатель пользования ремнем безопасности по стране - 24,4%.
Лидером 2019-го года стал Киев, в котором пристегиваются 51,1% водителей; Последнее место занимает Мариуполь - 7,5% пристегнутых водителей.
Как говорится на сайте «Центра верховенства демократии и права», в 2018 году Кампания «За безопасные дороги» инициировала законопроект №8492, чтобы увеличить штрафы за неиспользование ремней безопасности от 51 гривны до 850 гривен. Тогда Верховная Рада не приняла законопроект во втором чтении, а потом не смогла рассмотреть аналогичный проект №10131, представленный повторно.
Сейчас штраф за непристегнутый ремень безопасности - это три необлагаемых минимума - 51 гривну.
Напомним, что Николаев оказался на последнем месте в рейтинге областных центров Украины по результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа
В Николаеве только 18,3% водителей используют ремни безопасности при вождении.
Об этом свидетельствую данные совместного исследования общественной организации «Vision Zero» и «Центра верховенства демократии и права».
Исследование проходило методом наблюдения минимум в трех местах в каждом городе. В Николаеве таких мест для отслеживания непристегнутых водителей выбрали четыре и всего промониторили 1171 водителя. Из них ремни безопасности использовали 212, что составляет 18,3%.
В целом по Украине отследили 31501 водителей. Средний показатель пользования ремнем безопасности по стране - 24,4%.
Лидером 2019-го года стал Киев, в котором пристегиваются 51,1% водителей; Последнее место занимает Мариуполь - 7,5% пристегнутых водителей.
Как говорится на сайте «Центра верховенства демократии и права», в 2018 году Кампания «За безопасные дороги» инициировала законопроект №8492, чтобы увеличить штрафы за неиспользование ремней безопасности от 51 гривны до 850 гривен. Тогда Верховная Рада не приняла законопроект во втором чтении, а потом не смогла рассмотреть аналогичный проект №10131, представленный повторно.
Сейчас штраф за непристегнутый ремень безопасности - это три необлагаемых минимума - 51 гривну.
Напомним, что Николаев оказался на последнем месте в рейтинге областных центров Украины по результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа