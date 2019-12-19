В Николаеве только 18,3% водителей используют ремни безопасности при вождении.

Об этом свидетельствую данные совместного исследования общественной организации «Vision Zero» и «Центра верховенства демократии и права».

Исследование проходило методом наблюдения минимум в трех местах в каждом городе. В Николаеве таких мест для отслеживания непристегнутых водителей выбрали четыре и всего промониторили 1171 водителя. Из них ремни безопасности использовали 212, что составляет 18,3%.

В целом по Украине отследили 31501 водителей. Средний показатель пользования ремнем безопасности по стране - 24,4%.

Лидером 2019-го года стал Киев, в котором пристегиваются 51,1% водителей; Последнее место занимает Мариуполь - 7,5% пристегнутых водителей.

Как говорится на сайте «Центра верховенства демократии и права», в 2018 году Кампания «За безопасные дороги» инициировала законопроект №8492, чтобы увеличить штрафы за неиспользование ремней безопасности от 51 гривны до 850 гривен. Тогда Верховная Рада не приняла законопроект во втором чтении, а потом не смогла рассмотреть аналогичный проект №10131, представленный повторно.

Сейчас штраф за непристегнутый ремень безопасности - это три необлагаемых минимума - 51 гривну.

Напомним, что Николаев оказался на последнем месте в рейтинге областных центров Украины по результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг».