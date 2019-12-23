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Начиная с 1 октября, от гриппа в Украине вакцинировались 217 тысяч человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передаёт Укринформ.
— С 1 октября от гриппа вакцинировались 217 299 человек. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тысяч человек, - говорится в сообщении.
Отмечается что в течение 50-й недели ОРВИ заболели 171 554 человека, из них 70% - дети в возрасте до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 44 440 человек, из них 80% - дети. Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до четырех лет.
В ЦОЗ напомнили, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаях смерти от гриппа, из них 12 детей.
Напомним, что что за первую неделю декабря в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети, что ниже эпидемического порога.
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Начиная с 1 октября, от гриппа в Украине вакцинировались 217 тысяч человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передаёт Укринформ.
— С 1 октября от гриппа вакцинировались 217 299 человек. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тысяч человек, - говорится в сообщении.
Отмечается что в течение 50-й недели ОРВИ заболели 171 554 человека, из них 70% - дети в возрасте до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 44 440 человек, из них 80% - дети. Больше всего госпитализированных среди детей в возрасте до четырех лет.
В ЦОЗ напомнили, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 миллиона украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случаях смерти от гриппа, из них 12 детей.
Напомним, что что за первую неделю декабря в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети, что ниже эпидемического порога.