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В Николаеве планируется разведение Варваровского и Ингульского мостов из-за выхода из акватории «Николаевского судостроительного завода» корабля «Юрий Олефиренко».
Об этом сообщает ЭЛУ автодорог Николаев в Facebook.
— 24 декабря 2019 во вторник с 12:00 до 13:00 часов запланировано разведение Юго-Бугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов! Из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» выйдет десантный корабль «Юрий Олефиренко», - говорится в сообщении.
Отмечается, что резервный день для разведения - 25-26 ноября 2019 с 12:00 до 13:00 часов.
Ранее сообщалось, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 3,4 миллиона гривен на содержание Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы и причала на Каботажном моле на протяжении трех месяцев.
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В Николаеве планируется разведение Варваровского и Ингульского мостов из-за выхода из акватории «Николаевского судостроительного завода» корабля «Юрий Олефиренко».
Об этом сообщает ЭЛУ автодорог Николаев в Facebook.
— 24 декабря 2019 во вторник с 12:00 до 13:00 часов запланировано разведение Юго-Бугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов! Из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» выйдет десантный корабль «Юрий Олефиренко», - говорится в сообщении.
Отмечается, что резервный день для разведения - 25-26 ноября 2019 с 12:00 до 13:00 часов.
Ранее сообщалось, что департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить 3,4 миллиона гривен на содержание Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы и причала на Каботажном моле на протяжении трех месяцев.