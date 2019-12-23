В Николаеве планируется разведение Варваровского и Ингульского мостов из-за выхода из акватории «Николаевского судостроительного завода» корабля «Юрий Олефиренко».

Об этом сообщает ЭЛУ автодорог Николаев в Facebook.

— 24 декабря 2019 во вторник с 12:00 до 13:00 часов запланировано разведение Юго-Бугского, Ингульского и пешеходного понтонного мостов! Из акватории ГП «Николаевский судостроительный завод» выйдет десантный корабль «Юрий Олефиренко», - говорится в сообщении.

Отмечается, что резервный день для разведения - 25-26 ноября 2019 с 12:00 до 13:00 часов.