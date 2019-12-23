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50,3% украинцев выступают за присоединение к Североатлантическому альянсу (НАТО).
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно изменений в отношении общественности к вступлению в НАТО, передает Интерфакс-Украина.
— Больше половины населения, 50,3%, если быть точным, считает, что для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты для государства, необходимо вступить в НАТО, - сказал глава ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц на презентации в Киеве в понедельник.
18% опрошенных поддерживают идею внеблокового статуса Украины, 9% выступают за военный союз Украины с Россией и другими странами СНГ, а более 23% респондентов назвали другие варианты, в частности создание военного союза с США.
— Наиболее активно вступление в НАТО поддерживают жители западного региона (69%), в центральном регионе поддержка НАТО составляет 49%, на севере – 55%, на востоке – 43%, на юге – 29%, на Донбассе – также 29%, - сообщил Андрей Каракуц.
При этом он добавил, что по областям наименьшая поддержка присоединения к Альянсу зафиксирована в Луганской области - около 16%, а самая высокая – во Львовской области – почти 80%.
Согласно исследованию, наибольшее количество украинцев поддерживают идею присоединения к НАТО, потому что Украина может получить гарантии безопасности (77%), а среди противников вступления в НАТО наиболее популярной причиной является негативное влияние от реализации такого курса на отношения с РФ (46%).
Исследование проводилось в ноябре-декабре 2019 года, в опросе приняли участие 2035 человек, оно проводилось по всей Украине, кроме временно оккупированной территории АР Крым, города Севастополь и временно неконтролированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.
Напомним, что в сентябре 2018 года членство в НАТО считали лучшей гарантией национальной безопасности 42% украинцев.
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50,3% украинцев выступают за присоединение к Североатлантическому альянсу (НАТО).
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно изменений в отношении общественности к вступлению в НАТО, передает Интерфакс-Украина.
— Больше половины населения, 50,3%, если быть точным, считает, что для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты для государства, необходимо вступить в НАТО, - сказал глава ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц на презентации в Киеве в понедельник.
18% опрошенных поддерживают идею внеблокового статуса Украины, 9% выступают за военный союз Украины с Россией и другими странами СНГ, а более 23% респондентов назвали другие варианты, в частности создание военного союза с США.
— Наиболее активно вступление в НАТО поддерживают жители западного региона (69%), в центральном регионе поддержка НАТО составляет 49%, на севере – 55%, на востоке – 43%, на юге – 29%, на Донбассе – также 29%, - сообщил Андрей Каракуц.
При этом он добавил, что по областям наименьшая поддержка присоединения к Альянсу зафиксирована в Луганской области - около 16%, а самая высокая – во Львовской области – почти 80%.
Согласно исследованию, наибольшее количество украинцев поддерживают идею присоединения к НАТО, потому что Украина может получить гарантии безопасности (77%), а среди противников вступления в НАТО наиболее популярной причиной является негативное влияние от реализации такого курса на отношения с РФ (46%).
Исследование проводилось в ноябре-декабре 2019 года, в опросе приняли участие 2035 человек, оно проводилось по всей Украине, кроме временно оккупированной территории АР Крым, города Севастополь и временно неконтролированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.
Напомним, что в сентябре 2018 года членство в НАТО считали лучшей гарантией национальной безопасности 42% украинцев.