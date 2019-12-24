Заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям Евстратий Зоря заявил, что переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины.

Об этом говорится в его сообщении на странице в Facebook.

— Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями «удвоение празднование») потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед, - заявил Евстратий Зоря.

Также он отметил, что риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сказал, что перенос Рождества с 7 января на 25 декабря возможен, если большинство украинцев будет к этому готово.