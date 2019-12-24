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В Украине за десятилетний период количество студентов упало почти вдвое.
Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично начнется в вузах с 1 января 2020 года, передает УНН.
— Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое, - рассказала Анна Новосад.
Также министр добавила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению количества учителей.
— Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей - прим.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств, - отметила Анна Новосад.
Напомним, что в ноябре в Николаеве состоялась торжественная церемония награждения лучших студентов города стипендиями Николаевского городского головы и городского совета.
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В Украине за десятилетний период количество студентов упало почти вдвое.
Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично начнется в вузах с 1 января 2020 года, передает УНН.
— Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое, - рассказала Анна Новосад.
Также министр добавила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению количества учителей.
— Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей - прим.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств, - отметила Анна Новосад.
Напомним, что в ноябре в Николаеве состоялась торжественная церемония награждения лучших студентов города стипендиями Николаевского городского головы и городского совета.