В Украине за десятилетний период количество студентов упало почти вдвое.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации Концепции реформы финансирования и управления вузами, которая частично начнется в вузах с 1 января 2020 года, передает УНН.

— Количество студентов за 10 лет упало почти вдвое, - рассказала Анна Новосад.

Также министр добавила, что уменьшение поступления средств приводит к уменьшению количества учителей.

— Но со значительным опозданием (уменьшается количество учителей - прим.). Поэтому на то же количество преподавателей выделяется меньше средств, - отметила Анна Новосад.

Напомним, что в ноябре в Николаеве состоялась торжественная церемония награждения лучших студентов города стипендиями Николаевского городского головы и городского совета.