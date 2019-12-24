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Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своём Telegram-канале.
— Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным изделиям. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины, - написал Алексей Гончарук.
Также он добавил, что правительство распространило на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе, а также инициировало запрет курения таких сигарет в общественных местах.
— Это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, - подытожил Алексей Гончарук.
Напомним, что американские ученые доказали связь между курением электронных сигарет и раком легких у мышей. Диагноз поставили почти 23% животным, на которых провели эксперимент.
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Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своём Telegram-канале.
— Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным изделиям. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины, - написал Алексей Гончарук.
Также он добавил, что правительство распространило на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе, а также инициировало запрет курения таких сигарет в общественных местах.
— Это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, - подытожил Алексей Гончарук.
Напомним, что американские ученые доказали связь между курением электронных сигарет и раком легких у мышей. Диагноз поставили почти 23% животным, на которых провели эксперимент.