Правительство инициировало изменения в законодательство, регулирующее оборот электронных сигарет в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своём Telegram-канале.

— Приравниваем электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным изделиям. Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины, - написал Алексей Гончарук.

Также он добавил, что правительство распространило на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе, а также инициировало запрет курения таких сигарет в общественных местах.

— Это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, - подытожил Алексей Гончарук.

Напомним, что американские ученые доказали связь между курением электронных сигарет и раком легких у мышей. Диагноз поставили почти 23% животным, на которых провели эксперимент.