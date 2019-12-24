Городской совет Ровно 36 голосами «за» запретила проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, касающихся «пропаганды девиантного полового поведения».

Как сообщает Суспільне, рассмотрение вопроса инициировал депутат от Свободы Олег Карпяк. В проекте решения авторы ссылаются на статьи 3 Семейного кодекса Украины: основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества.

В проекте решения также говорится: «Запретить на территории города Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых «маршей равенства», «прайдов», «фестивалей квир-культуры» и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми».

Также «исключается» проведение публичных кампаний и мероприятий, которые «представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины».

Контроль за выполнением решения поручили комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Местное издание ЧаРівне опубликовало фотографии решения горсовета.

Напомним, что в 2018 году власти Черновцов поддержали запрет ЛГБТ-маршей и фестивалей равенства.

Ранее более 30 военных прошли колонной на Марше равенства-2019 в Киеве.