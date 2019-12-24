|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды предположили, что рыночные цены на газ в январе 2020 года могут упасть еще больше в том случае, если Россия будет придерживаться условий договоренностей с Украиной и ЕС о продлении транзита своего газа.
Об этом глава Минэнерго Алексей Оржель сообщил в своей колонке для «Экономической правды».
— Уже в декабре она (цена на газ – прим.) снизилась на 8%, в январе этот показатель при стабильной ситуации на рынке будет еще меньше, – сообщил Алексей Оржель.
Однако министр предостерег, что ситуация может измениться в том случае, если Россия нарушит обязательства и прекратит транзит газа через Украину. Однако на этот случай правительство предусмотрело гарантированную цену на газ для населения, которую зафиксируют до конца апреля 2020 года.
— Цена фиксированная и неизменная в течение всего сезона. Есть ли в ней смысл, если газ может быть дешевле? Есть ли смысл в страховке, если вы не планируете болеть? Мало кто планирует такое, и с бытовой точки зрения смысла нет. А с практической есть. Так как затраты в случае болезни будут намного больше стоимости страховки, – добавил министр.
Напомним, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды предположили, что рыночные цены на газ в январе 2020 года могут упасть еще больше в том случае, если Россия будет придерживаться условий договоренностей с Украиной и ЕС о продлении транзита своего газа.
Об этом глава Минэнерго Алексей Оржель сообщил в своей колонке для «Экономической правды».
— Уже в декабре она (цена на газ – прим.) снизилась на 8%, в январе этот показатель при стабильной ситуации на рынке будет еще меньше, – сообщил Алексей Оржель.
Однако министр предостерег, что ситуация может измениться в том случае, если Россия нарушит обязательства и прекратит транзит газа через Украину. Однако на этот случай правительство предусмотрело гарантированную цену на газ для населения, которую зафиксируют до конца апреля 2020 года.
— Цена фиксированная и неизменная в течение всего сезона. Есть ли в ней смысл, если газ может быть дешевле? Есть ли смысл в страховке, если вы не планируете болеть? Мало кто планирует такое, и с бытовой точки зрения смысла нет. А с практической есть. Так как затраты в случае болезни будут намного больше стоимости страховки, – добавил министр.
Напомним, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен.