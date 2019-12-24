Об этом глава Минэнерго Алексей Оржель сообщил в своей колонке для «Экономической правды».

— Уже в декабре она (цена на газ – прим.) снизилась на 8%, в январе этот показатель при стабильной ситуации на рынке будет еще меньше, – сообщил Алексей Оржель.

Однако министр предостерег, что ситуация может измениться в том случае, если Россия нарушит обязательства и прекратит транзит газа через Украину. Однако на этот случай правительство предусмотрело гарантированную цену на газ для населения, которую зафиксируют до конца апреля 2020 года.

— Цена фиксированная и неизменная в течение всего сезона. Есть ли в ней смысл, если газ может быть дешевле? Есть ли смысл в страховке, если вы не планируете болеть? Мало кто планирует такое, и с бытовой точки зрения смысла нет. А с практической есть. Так как затраты в случае болезни будут намного больше стоимости страховки, – добавил министр.

Напомним, суммы в платежках за тепло в декабре могут быть снижены на 30%, или на 300 − 400 гривен.