Mercedes-Benz рассекретила серийную версию электрофургона eSprinter. Новинка способна проезжать с полной нагрузкой без подзарядки до 168 километров и развивать максимальную скорость 120 км/ч. Сначала на рынок выйдут две короткобазные версии с высокой крышей и передним приводом, сообщает Автомир.

С базовой батареей запас хода электрического «Спринтера» — всего 115 км, а грузоподъемность достигает 1040 кг. С батареей на 55 кВт-ч масса предельно допустимой нагрузки падает до 900 кг, а автономность возрастает до 168 километров.

При покупке eSprinter можно оснастить ограничителем скорости на отметке 80, 100 или 120 км/ч. Для экономии заряда водитель может выбрать один из четырех режимов рекуперативного торможения или уменьшить мощность климатической установки. Mercedes-Benz уверяет, что с помощью быстрого зарядного устройства батарею электрокара можно подзарядить с нуля до 80% всего за полчаса.

Техническая начинка у Mercedes-Benz eSprinter такая же, как у утилитарного минивэна eVito: на передней оси установлен 114-сильный (295 Нм) электромотор, под полом разместился тяговый аккумулятор емкостью 41 или 55 кВт-ч. Вместимость и габариты не изменились: объем грузового отсека — 10,5 м³, полная масса фургона — 3500 кг, длина от бампера до бампера — 5932 мм.