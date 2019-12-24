|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Больше 10 тысяч детей из 79 садов Николаева к Новому году получили календари и книги-раскраски для развития полезных экологических привычек.
Об этом сообщает «Агентство развития Николаева».
Акция стала продолжением экологического проекта «Школа маленьким экогероев», в рамках которого дети учятся ценить и заботиться об окружающей среде в игровой форме. Именно в такой форме дети показывают лучшие результаты, ведь они заинтересованы игрой.
— Я очень рада, что даже во время праздничных каникул николаевские дети будут улучшать свои эко-навыки, - скзаала Анна Ганжула, руководитель проектов КУ «Агентство развития Николаева».
Главная цель проекта: через игровой формат проинформировать детей о пользе сортировки мусора, научить разделять отходы и сдавать их на вторичную переработку, стимулировать ежедневную экологическую активность и наладить систему раздельного сбора отходов в каждом детском саду Николаева.
Реализацией проекта занимается коммунальное учреждение Николаевского городского совета «Агентство развития Николаева» и ОО «Ресурсный центр общественных инициатив» при поддержке Управления образования Николаевского городского совета, Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета и генерального партнера проекта компании PepsiCo Ukraine.
Напомним, что работники «Морского специализированного порта Ника-Тера» подарили детям с ментальными и психическими нарушениями около 80 подарков от Деда Мороза и Святого Николая.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Больше 10 тысяч детей из 79 садов Николаева к Новому году получили календари и книги-раскраски для развития полезных экологических привычек.
Об этом сообщает «Агентство развития Николаева».
Акция стала продолжением экологического проекта «Школа маленьким экогероев», в рамках которого дети учятся ценить и заботиться об окружающей среде в игровой форме. Именно в такой форме дети показывают лучшие результаты, ведь они заинтересованы игрой.
— Я очень рада, что даже во время праздничных каникул николаевские дети будут улучшать свои эко-навыки, - скзаала Анна Ганжула, руководитель проектов КУ «Агентство развития Николаева».
Главная цель проекта: через игровой формат проинформировать детей о пользе сортировки мусора, научить разделять отходы и сдавать их на вторичную переработку, стимулировать ежедневную экологическую активность и наладить систему раздельного сбора отходов в каждом детском саду Николаева.
Реализацией проекта занимается коммунальное учреждение Николаевского городского совета «Агентство развития Николаева» и ОО «Ресурсный центр общественных инициатив» при поддержке Управления образования Николаевского городского совета, Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета и генерального партнера проекта компании PepsiCo Ukraine.
Напомним, что работники «Морского специализированного порта Ника-Тера» подарили детям с ментальными и психическими нарушениями около 80 подарков от Деда Мороза и Святого Николая.