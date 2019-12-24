Больше 10 тысяч детей из 79 садов Николаева к Новому году получили календари и книги-раскраски для развития полезных экологических привычек.

Об этом сообщает «Агентство развития Николаева».

Акция стала продолжением экологического проекта «Школа маленьким экогероев», в рамках которого дети учятся ценить и заботиться об окружающей среде в игровой форме. Именно в такой форме дети показывают лучшие результаты, ведь они заинтересованы игрой.

— Я очень рада, что даже во время праздничных каникул николаевские дети будут улучшать свои эко-навыки, - скзаала Анна Ганжула, руководитель проектов КУ «Агентство развития Николаева».

Главная цель проекта: через игровой формат проинформировать детей о пользе сортировки мусора, научить разделять отходы и сдавать их на вторичную переработку, стимулировать ежедневную экологическую активность и наладить систему раздельного сбора отходов в каждом детском саду Николаева.

Реализацией проекта занимается коммунальное учреждение Николаевского городского совета «Агентство развития Николаева» и ОО «Ресурсный центр общественных инициатив» при поддержке Управления образования Николаевского городского совета, Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета и генерального партнера проекта компании PepsiCo Ukraine.

Напомним, что работники «Морского специализированного порта Ника-Тера» подарили детям с ментальными и психическими нарушениями около 80 подарков от Деда Мороза и Святого Николая.