Народный депутат 8 созыва парламента Андрей Вадатурский заявил, что после своего опыта строительства плавательного бассейна в Баштанке, он пришел к выводу, что объект нужно было строить в Николаеве.

Об этом он заявил вчера, 24 декабря, – сообщает корреспондент НикВести.

Он отметил, что в Николаеве также плохая ситуация с бассейнами и стоило именно здесь строить водный спортивный комплекс.

— Выделяли деньги не из-за того, что их крали, а просто потому что видели, что в Николаевской области нет бассейна и хотели показать, что даже в Баштанке это надо сделать. В Николаеве у нас посмотрите какая ситуация с бассейнами. Честно говоря, я после своего опыта прохождения считаю, что всё-таки нужно было строить этот бассейн в Николаеве. Это областной центр и это тоже никому не надо. Министерство спорта выделило серьезные деньги на строительство, - рассказал Андрей Вадатурский.

В то же время, Баштанской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств во время строительства бассейна. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается.

Ранее народный депутат 8 созыва Игорь Бриченко снял видеоролик, в котором показал состояние бассейна в Баштанке, строительство которого обошлось в 95 миллионов гривен.

Строительство нового водного спортивного комплекса в Баштанке, которое началось почти 2 года назад, остановилось после проведения парламентских выборов в июле.

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что взял на свой личный контроль строительство плавательного бассейна в Баштанке.