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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко приняли Вифлеемский огонь мира от львовского отделения ОО «Скаутство Европы в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
«Для нас сам факт нашей встречи — огромное удовольствие. Благодарю вас за эту невероятную инициативу и святой огонь из Вифлеема, места рождения Спасителя, который сегодня скаутскими и церковными усилиями был распространен почти в каждую украинскую семью», - сказал Петр Порошенко.
Представители «Скаутства Европы в Украине» вручили семье Порошенко Вифлеемский огонь мира и традиционные скаутские галстуки. Петру Порошенко — коричневый галстук как символ служения, а Марине Порошенко — красный галстук как символ женственности, любви, счастья и семейной хранительницы.
Также Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.
«Я хочу поздравить вас сегодня, 24 декабря, с Сочельником. Хочу пожелать, чтобы вы собрались в семейном кругу, чтобы на столе стояли двенадцать постных блюд, вкусная кутья. И завтра на Рождество Христово Христос Спаситель принес вам счастье в дом, принес Украине мир, - сказал Петр Порошенко, принимая Вифлеемский огонь.
Петр Порошенко отметил, что гордится тем, что своим Указом установил 25 декабря выходным днем.
Напомним, 19 декабря Петр Порошенко в Страсбурге выступил за усиление санкционного давления на Россию.
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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко приняли Вифлеемский огонь мира от львовского отделения ОО «Скаутство Европы в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
«Для нас сам факт нашей встречи — огромное удовольствие. Благодарю вас за эту невероятную инициативу и святой огонь из Вифлеема, места рождения Спасителя, который сегодня скаутскими и церковными усилиями был распространен почти в каждую украинскую семью», - сказал Петр Порошенко.
Представители «Скаутства Европы в Украине» вручили семье Порошенко Вифлеемский огонь мира и традиционные скаутские галстуки. Петру Порошенко — коричневый галстук как символ служения, а Марине Порошенко — красный галстук как символ женственности, любви, счастья и семейной хранительницы.
Также Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.
«Я хочу поздравить вас сегодня, 24 декабря, с Сочельником. Хочу пожелать, чтобы вы собрались в семейном кругу, чтобы на столе стояли двенадцать постных блюд, вкусная кутья. И завтра на Рождество Христово Христос Спаситель принес вам счастье в дом, принес Украине мир, - сказал Петр Порошенко, принимая Вифлеемский огонь.
Петр Порошенко отметил, что гордится тем, что своим Указом установил 25 декабря выходным днем.
Напомним, 19 декабря Петр Порошенко в Страсбурге выступил за усиление санкционного давления на Россию.