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Один из ведущих производителей вертолётов в мире Airbus Helicopters прислал в Украину сверхсовременный вертолет Super Puma для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Вертолет приземлился в столичном аэропорту «Жуляны» 24 декабря. Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию.
Отмечается, что эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигунових машин.
До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы. А в течение следующего года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.
Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыли пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два — для Национальной гвардии.
Напомним, ранее в МВД сообщили, что в Николаеве планируют построить патрульные катера для пограничников.
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Один из ведущих производителей вертолётов в мире Airbus Helicopters прислал в Украину сверхсовременный вертолет Super Puma для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Вертолет приземлился в столичном аэропорту «Жуляны» 24 декабря. Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию.
Отмечается, что эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигунових машин.
До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы. А в течение следующего года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.
Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыли пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два — для Национальной гвардии.
Напомним, ранее в МВД сообщили, что в Николаеве планируют построить патрульные катера для пограничников.