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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) не согласовала проект распоряжения Кабинета Министров о высвобождении частот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц под 4G.
Документ не утвердили из-за ряда существенных замечаний, сообщает InternetUA.
В плане мероприятий НКРСИ указана как главный исполнитель внесения изменений в Порядок привлечения дополнительных внебюджетных средств для проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины. Как отметили в НКРСИ, решением Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания главный исполнитель этого пункта — администрация Госспецсвязи.
Также указанные в документе ООО «ТРК «ЭТЭР»» и ООО «Зеонбуд» не имеют лицензий НКРСИ на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а только лицензии Нацсовета, из-за чего рассчитать стоимость конверсии невозможно.
Напомним, в Минцифры рассказали, что 5G в Украине появится через три года.
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) не согласовала проект распоряжения Кабинета Министров о высвобождении частот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц под 4G.
Документ не утвердили из-за ряда существенных замечаний, сообщает InternetUA.
В плане мероприятий НКРСИ указана как главный исполнитель внесения изменений в Порядок привлечения дополнительных внебюджетных средств для проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины. Как отметили в НКРСИ, решением Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания главный исполнитель этого пункта — администрация Госспецсвязи.
Также указанные в документе ООО «ТРК «ЭТЭР»» и ООО «Зеонбуд» не имеют лицензий НКРСИ на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а только лицензии Нацсовета, из-за чего рассчитать стоимость конверсии невозможно.
Напомним, в Минцифры рассказали, что 5G в Украине появится через три года.