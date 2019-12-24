Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) не согласовала проект распоряжения Кабинета Министров о высвобождении частот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц под 4G.

Документ не утвердили из-за ряда существенных замечаний, сообщает InternetUA.

В плане мероприятий НКРСИ указана как главный исполнитель внесения изменений в Порядок привлечения дополнительных внебюджетных средств для проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины. Как отметили в НКРСИ, решением Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания главный исполнитель этого пункта — администрация Госспецсвязи.

Также указанные в документе ООО «ТРК «ЭТЭР»» и ООО «Зеонбуд» не имеют лицензий НКРСИ на пользование радиочастотным ресурсом Украины, а только лицензии Нацсовета, из-за чего рассчитать стоимость конверсии невозможно.

Напомним, в Минцифры рассказали, что 5G в Украине появится через три года.