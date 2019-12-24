Комиссия по переименованию при городском совете Днепра утвердила наименование одной из улиц города в честь добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам директора департамента социальной политики мэрии Днепра Юлии Дмитровой, ранее в честь Амины Окуевой хотели переименовать улицу Тополиную, однако инициатива не была поддержана на общественных слушаниях. Сейчас для наименования выбрали другую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе города - новую, у которой пока не было имени.

В мэрии считают, что для принятия такого решения не требуется проведение общественных слушаний.

— Комиссия приняла решение, проголосовала, теперь решение будет вынесено на сессию, но это уже формальности, фактически наименование улицы решено, - сказала Юлия Дмитрова.

В 2018 году одну из улиц Днепра переименовали в честь командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, погибшего в феврале 2015 году в боях под Дебальцево. На этой улице ему открыли памятный знак.

Ранее улица Амины Окуевой появилась в Киеве.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожало.