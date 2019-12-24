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В ночь с 24 на 25 декабря началась ночная Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Папы Римского Франциска в Базилике святого Петра.
Трансляцию мессы из Ватикана ведет UA:Перший и 5-й канал.
Также 25 декабря в 12:55 будет звучать Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и целого мира (Urbi et Orbi) Святейшего Отца Франциска с площади святого Петра в Риме, которое Папа традиционно произнесет на более чем 50 языках.
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В ночь с 24 на 25 декабря началась ночная Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Папы Римского Франциска в Базилике святого Петра.
Трансляцию мессы из Ватикана ведет UA:Перший и 5-й канал.
Также 25 декабря в 12:55 будет звучать Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и целого мира (Urbi et Orbi) Святейшего Отца Франциска с площади святого Петра в Риме, которое Папа традиционно произнесет на более чем 50 языках.