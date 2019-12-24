В ночь с 24 на 25 декабря началась ночная Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Папы Римского Франциска в Базилике святого Петра.

Трансляцию мессы из Ватикана ведет UA:Перший и 5-й канал.

Также 25 декабря в 12:55 будет звучать Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и целого мира (Urbi et Orbi) Святейшего Отца Франциска с площади святого Петра в Риме, которое Папа традиционно произнесет на более чем 50 языках.