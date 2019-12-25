Для рождественской открытки принца Гарри и его супруги Меган в этом году впервые позировал их семимесячный сын Арчи.

Об этом сообщает ВВС.

— На черно-белом фото ребенок ползет к камере, в то время как на заднем фоне его родители улыбаются, сидя возле елки, - говорится в сообщении.

На открытке написано: «Веселого Рождества и счастливого Нового года. От нашей семьи – вашей».

Герцог и герцогиня Сассекские отправили поздравление своим друзьям и коллегам по электронной почте, а члены семьи получили бумажные открытки.

Гарри и Меган обнародовали свое поздравление в Тwitter Королевского фонда содружества.

Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи впервые появился на публике в рамках турне по странам Африки.