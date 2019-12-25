|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Для рождественской открытки принца Гарри и его супруги Меган в этом году впервые позировал их семимесячный сын Арчи.
Об этом сообщает ВВС.
— На черно-белом фото ребенок ползет к камере, в то время как на заднем фоне его родители улыбаются, сидя возле елки, - говорится в сообщении.
На открытке написано: «Веселого Рождества и счастливого Нового года. От нашей семьи – вашей».
Герцог и герцогиня Сассекские отправили поздравление своим друзьям и коллегам по электронной почте, а члены семьи получили бумажные открытки.
Гарри и Меган обнародовали свое поздравление в Тwitter Королевского фонда содружества.
Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи впервые появился на публике в рамках турне по странам Африки.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Для рождественской открытки принца Гарри и его супруги Меган в этом году впервые позировал их семимесячный сын Арчи.
Об этом сообщает ВВС.
— На черно-белом фото ребенок ползет к камере, в то время как на заднем фоне его родители улыбаются, сидя возле елки, - говорится в сообщении.
На открытке написано: «Веселого Рождества и счастливого Нового года. От нашей семьи – вашей».
Герцог и герцогиня Сассекские отправили поздравление своим друзьям и коллегам по электронной почте, а члены семьи получили бумажные открытки.
Гарри и Меган обнародовали свое поздравление в Тwitter Королевского фонда содружества.
Напомним, сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи впервые появился на публике в рамках турне по странам Африки.