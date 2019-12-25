В связи с проведением следственных действий электронные сервисы налоговой службы работают не в полном объеме пятый день подряд.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Сообщается, что с 19 декабря по настоящее время электронные сервисы налоговой службы работают не в полном объеме. Причиной тому стало проведение следственных действий в налоговой и в фискальной службах.

— В связи с проведением следственных действий в Государственной фискальной службе Украины и Государственной налоговой службе Украины с 19.12.2019 по настоящее время электронные сервисы временно функционируют не в полном объеме, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что налогоплательщики гарантированно смогут зарегистрировать накладные, однако причина следственных действий, а также возможная дата восстановления работы сервисов не сообщаются.

Как сообщалось, Государственная налоговая служба Украины запустила электронный сервис, который поможет вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги без визита в налоговую инспекцию.