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В Римско-Католическом приходе Святого Иосифа в Днипре провели праздничное Богослужение в честь Рождества Спасителя.
Ждали всех гостей, чтобы рассказать о храме, его истории и значении Рождества Христова, передает Укринформ.
Затем состоялась передача Национальной скаутской организацией «Пласт» Вифлеемского Огня. Миряне пришли, чтобы взять с собой свечи или фонари и забрать Огонь домой.
Продолжатся празднования Рождества Христова «Вестью ангела», которая состоится 25 декабря 2019 года в 16:00 на площади Героев Майдана. Можно будет услышать лучшие всемирно известные рождественские песни, посоревноваться за рождественский тур в Европу в конкурсе ангельских костюмов, сделать красивые фото, а дети тем временем примут участие в мастер-классах. Каждый желающий также будет возможность сделать подарки защитникам Украины в рамках одноименной благотворительной акции.
Богослужение провели и в столичном соборе св. Александра.
Как сообщалось, в Ватикане в ночь с 24 на 25 декабря проходила Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Папы Римского Франциска в Базилике святого Петра.
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В Римско-Католическом приходе Святого Иосифа в Днипре провели праздничное Богослужение в честь Рождества Спасителя.
Ждали всех гостей, чтобы рассказать о храме, его истории и значении Рождества Христова, передает Укринформ.
Затем состоялась передача Национальной скаутской организацией «Пласт» Вифлеемского Огня. Миряне пришли, чтобы взять с собой свечи или фонари и забрать Огонь домой.
Продолжатся празднования Рождества Христова «Вестью ангела», которая состоится 25 декабря 2019 года в 16:00 на площади Героев Майдана. Можно будет услышать лучшие всемирно известные рождественские песни, посоревноваться за рождественский тур в Европу в конкурсе ангельских костюмов, сделать красивые фото, а дети тем временем примут участие в мастер-классах. Каждый желающий также будет возможность сделать подарки защитникам Украины в рамках одноименной благотворительной акции.
Богослужение провели и в столичном соборе св. Александра.
Как сообщалось, в Ватикане в ночь с 24 на 25 декабря проходила Рождественская Литургия под руководством Святейшего Отца Папы Римского Франциска в Базилике святого Петра.