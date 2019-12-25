Законопроект №1050 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию», который предусматривает отмену лицензий операторам телекоммуникаций, сегодня вступил в силу.

Документ вступил в силу через 3 месяца со дня опубликования в издании «Голос Украины».

Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

Документ был опубликован в издании «Голос Украины» 25 сентября.

Напомним, 23 декабря вступил в силу закон № 372-IX «О предварительном заключении», который обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу.