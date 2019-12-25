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Законопроект №1050 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию», который предусматривает отмену лицензий операторам телекоммуникаций, сегодня вступил в силу.
Документ вступил в силу через 3 месяца со дня опубликования в издании «Голос Украины».
Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.
Документ был опубликован в издании «Голос Украины» 25 сентября.
Напомним, 23 декабря вступил в силу закон № 372-IX «О предварительном заключении», который обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу.
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Законопроект №1050 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию», который предусматривает отмену лицензий операторам телекоммуникаций, сегодня вступил в силу.
Документ вступил в силу через 3 месяца со дня опубликования в издании «Голос Украины».
Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.
Документ был опубликован в издании «Голос Украины» 25 сентября.
Напомним, 23 декабря вступил в силу закон № 372-IX «О предварительном заключении», который обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятым под стражу.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко