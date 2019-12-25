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Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендию Президента Украины победителям ІХ Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.
Владимир Зеленский назначил годовую стипендию двум ученикам школ области — Виктории Поповой, ученице 9 класса Полигоновской школы Витовского района и Даниилу Сподину, ученику 7 класса Еланецкой общеобразовательной школы I-III ступеней.
Напомним, 13 декабря в Николаеве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Юрист года Николаевщины».
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендию Президента Украины победителям ІХ Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.
Владимир Зеленский назначил годовую стипендию двум ученикам школ области — Виктории Поповой, ученице 9 класса Полигоновской школы Витовского района и Даниилу Сподину, ученику 7 класса Еланецкой общеобразовательной школы I-III ступеней.
Напомним, 13 декабря в Николаеве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Юрист года Николаевщины».
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко