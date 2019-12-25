В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. К событию присоединились бывшие жители города.

Елку установили у дворца культуры «Энергетик», сообщает 24tv.

Бывшие жители украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.

Город Припять находится в 3-х километрах от Чернобыльской АЭС. До аварии в городе проживало 47 500 человек.