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В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. К событию присоединились бывшие жители города.
Елку установили у дворца культуры «Энергетик», сообщает 24tv.
Бывшие жители украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.
Город Припять находится в 3-х километрах от Чернобыльской АЭС. До аварии в городе проживало 47 500 человек.
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В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку. К событию присоединились бывшие жители города.
Елку установили у дворца культуры «Энергетик», сообщает 24tv.
Бывшие жители украсили праздничное дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.
Город Припять находится в 3-х километрах от Чернобыльской АЭС. До аварии в городе проживало 47 500 человек.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко