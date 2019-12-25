|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания «Urbi et Orbi» («Граду и миру») напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.
Текст послания обнародовало издание Vatican News.
Послание понтифик произнес из лоджии ватиканской базилики Святого Петра.
«Пусть же Христос будет светом для многочисленных детей, страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира... Пусть же Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу длительного мира», — отметил Папа Римский.
Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения.
«Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии», — заявил Франциск.
Папа Римский также говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.
Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут «безопасности и процветания».
Кроме того, он упомянул о беженцах и мигрантах, вынужденных из-за несправедливости «пересекать пустыни и моря», которые «нередко становятся для них кладбищами».
«Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее», — подчеркнул Папа Римский.
Напомним, в Римско-Католическом приходе Святого Иосифа в Днипре провели праздничное Богослужение в честь Рождества Спасителя.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания «Urbi et Orbi» («Граду и миру») напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.
Текст послания обнародовало издание Vatican News.
Послание понтифик произнес из лоджии ватиканской базилики Святого Петра.
«Пусть же Христос будет светом для многочисленных детей, страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира... Пусть же Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу длительного мира», — отметил Папа Римский.
Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения.
«Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии», — заявил Франциск.
Папа Римский также говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.
Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут «безопасности и процветания».
Кроме того, он упомянул о беженцах и мигрантах, вынужденных из-за несправедливости «пересекать пустыни и моря», которые «нередко становятся для них кладбищами».
«Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее», — подчеркнул Папа Римский.
Напомним, в Римско-Католическом приходе Святого Иосифа в Днипре провели праздничное Богослужение в честь Рождества Спасителя.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко