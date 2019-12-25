Папа Римский Франциск во время традиционного Рождественского послания «Urbi et Orbi» («Граду и миру») напомнил о необходимости установления мира в Украине, Сирии и Венесуэле.

Текст послания обнародовало издание Vatican News.

Послание понтифик произнес из лоджии ватиканской базилики Святого Петра.

«Пусть же Христос будет светом для многочисленных детей, страдающих от войны и конфликтов на Ближнем Востоке и в разных странах мира... Пусть же Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу длительного мира», — отметил Папа Римский.

Говоря о Сирии, понтифик пожелал ее народу утешения.

«Да найдет утешение возлюбленный народ Сирии, не видящий конца вражде, раздирающей страну в этом десятилетии», — заявил Франциск.

Папа Римский также говорил и о непростой ситуации в Южной Америке, упомянув социальную напряженность в Венесуэле.

Также понтифик пожелал мира на Святой земле, жители которой, по его словам, ждут «безопасности и процветания».

Кроме того, он упомянул о беженцах и мигрантах, вынужденных из-за несправедливости «пересекать пустыни и моря», которые «нередко становятся для них кладбищами».

«Есть тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но свет Христов сильнее. Есть тьма в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но свет Христов мощнее», — подчеркнул Папа Римский.

Напомним, в Римско-Католическом приходе Святого Иосифа в Днипре провели праздничное Богослужение в честь Рождества Спасителя.