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Вылетевший перед Рождеством с Северного полюса Санта Клаус в рамках мирового турне раздал жителям планеты 7,5 миллиардов подарков, после чего вернулся домой.
Об этом сообщает проект Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию «новогоднего путешествия» Санты в реальном времени.
Санта вернулся на Северный полюс через сутки, после начала работы. За время своего путешествия он пролетел множество стран.
«Санта вернулся домой, он прибыл на Северный полюс», — говорится в сообщении.
Последней остановкой на его пути домой стали Гавайи. В общей сложности в рождественскую ночь зимний волшебник раздал более 7,5 млрд подарков. Его сани пролетели также и над территорией Украины.
Проект NORAD Santa Tracker начался еще в 1955 году, после того, как в рекламе был неправильно указан номер телефона, по которому дети могли связаться с Сантой. Номер телефона в рекламе оказался номером главнокомандующего существующего тогда континентального командования ПВО (CONAD).
После многочисленных звонков детей полковник Гарри Шоуп, который выполнял свои обязанности в ту ночь, обратился к подчиненным с просьбой предоставлять детям «текущее местонахождение Санты».
Это положило начало ежегодной традиции, которую в 1958 году взяла под свой контроль служба NORAD. Сегодня NORAD поддерживает эту традицию с помощью команды волонтеров, в которую входят как военные, так и гражданские лица.
Напомним, половина украинцев верит в Святого Николая. По крайней мере именно столько признались в этом социологам, и по сравнению с прошлым годом их количество выросло (в 2018 — 43%).
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Вылетевший перед Рождеством с Северного полюса Санта Клаус в рамках мирового турне раздал жителям планеты 7,5 миллиардов подарков, после чего вернулся домой.
Об этом сообщает проект Командования военно-космической обороны Северной Америки (NORAD), который ежегодно ведет трансляцию «новогоднего путешествия» Санты в реальном времени.
Санта вернулся на Северный полюс через сутки, после начала работы. За время своего путешествия он пролетел множество стран.
«Санта вернулся домой, он прибыл на Северный полюс», — говорится в сообщении.
Последней остановкой на его пути домой стали Гавайи. В общей сложности в рождественскую ночь зимний волшебник раздал более 7,5 млрд подарков. Его сани пролетели также и над территорией Украины.
Проект NORAD Santa Tracker начался еще в 1955 году, после того, как в рекламе был неправильно указан номер телефона, по которому дети могли связаться с Сантой. Номер телефона в рекламе оказался номером главнокомандующего существующего тогда континентального командования ПВО (CONAD).
После многочисленных звонков детей полковник Гарри Шоуп, который выполнял свои обязанности в ту ночь, обратился к подчиненным с просьбой предоставлять детям «текущее местонахождение Санты».
Это положило начало ежегодной традиции, которую в 1958 году взяла под свой контроль служба NORAD. Сегодня NORAD поддерживает эту традицию с помощью команды волонтеров, в которую входят как военные, так и гражданские лица.
Напомним, половина украинцев верит в Святого Николая. По крайней мере именно столько признались в этом социологам, и по сравнению с прошлым годом их количество выросло (в 2018 — 43%).
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко