|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.
Об этом сообщили в Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (ГТМО).
«Ковельское ГТМО стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии, и первым за последние 15 лет, кто провел трансплантацию сердца. ... Трансплантация сердца успешно проведено реципиенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операцию проводила бригада врачей Института Сердца Министерства охраны здоровья Украины во главе с Борисом Тодуровым.
Донором для операции стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга.
«Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим же спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам», — подчеркнули медики.
Напомним, в 2017 году Киевские хирурги впервые в Украине провели операцию по пересадке лица.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.
Об этом сообщили в Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (ГТМО).
«Ковельское ГТМО стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии, и первым за последние 15 лет, кто провел трансплантацию сердца. ... Трансплантация сердца успешно проведено реципиенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операцию проводила бригада врачей Института Сердца Министерства охраны здоровья Украины во главе с Борисом Тодуровым.
Донором для операции стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга.
«Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим же спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам», — подчеркнули медики.
Напомним, в 2017 году Киевские хирурги впервые в Украине провели операцию по пересадке лица.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко