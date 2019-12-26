Украинские врачи впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца.

Об этом сообщили в Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (ГТМО).

«Ковельское ГТМО стало первым за последние 20 лет в Украине, кто получил лицензию по трансплантологии, и первым за последние 15 лет, кто провел трансплантацию сердца. ... Трансплантация сердца успешно проведено реципиенту с выраженной дилатационной кардиомиопатией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию проводила бригада врачей Института Сердца Министерства охраны здоровья Украины во главе с Борисом Тодуровым.

Донором для операции стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого констатировали смерть мозга.

«Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим же спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам», — подчеркнули медики.

Напомним, в 2017 году Киевские хирурги впервые в Украине провели операцию по пересадке лица.