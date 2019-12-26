Власти американского города Уосо (штат Висконсин) решили пересмотреть запрет на игру в снежки, который действует более 50 лет.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ограничение действует в городе с 1962 года. Тогда городской совет принял постановление, которое относит снежки к той же категории, что и камни. Чиновники посчитали, что они могут привести к травмам.

Таким образом, было запрещено в пределах города «бросать любой предмет, стрелу, камень, снежок или другие снаряды — руками или любыми другими способами — в любого другого человека».

Данная норма уже давно вызывает вопросы у горожан и СМИ. В прессе даже появилась статья, в которой Уосо назвали «худшим городом в Америке». В итоге власти города приняли решение отменить спорное правило.

Пересмотр нормы об игре в снежки уже обсуждался на заседании комитета здравоохранения и безопасности горсовета Уосо. Соответствующая поправка должна быть одобрена советом на заседании в следующем месяце.

Чтобы показать, что за игру в снежки не наказывают бездумно, в начале декабря местные власти сняли короткий видеоролик. В видео заместитель шефа полиции Мэтт Барнс объяснил, как работает запрет. По его словам, за последние 15 лет полицейские применяли спорное постановление лишь около 10 раз. И только два из этих случаев были связаны со снежками, но только потому, что люди швыряли их в авто, едущие по дороге.

В течение всей речи Барнса на заднем плане полицейские играют в снежки.

Напомним, что украинское отделение международной правозащитной организации Amnesty International считает юридическим фарсом и нарушением прав человека решение городского совета Ровно о запрете ЛГБТ-маршей в городе.