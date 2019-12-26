Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает пресс-служба министерства.

— Мы ожидаем, что благодаря выполнению основных направлений реализации государственной политики в сфере занятости населения мы сократим уровень безработицы до 6%, уменьшим объем неформальной занятости населения, – сообщил Тимофей Милованов.

Программа по увеличению уровня занятости, которую должны разработать в правительстве, включая, в частности, развитие инклюзивного рынка труда, стимулирование трудоустройства молодежи и реформу государственной службы занятости.

Напомним, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, количество безработных в Украине составляет 1,5 миллиона человек.