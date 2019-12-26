Исследователи из швейцарской компании Exaddon создали микроскопическую версию статуи «Давид» Микеланджело. Об этом пишет сайт Bird in Flight.

Ученые напечатали медную фигурку на 3D-принтере — ее высота составила всего лишь 1 миллиметр, а вес — 2 микрограмма (высота оригинальной скульптуры Микеланджело — 5,17 метра, а весит она около 6 тонн).

Несмотря на крошечный размер, фигурка получилась детализированной, поэтому процесс печати занял почти 12 часов. Для печати менее сложных предметов с помощью 3D-принтера требуется гораздо меньше времени.

Компания Exaddon — одно из подразделений исследовательского университета «Швейцарская высшая техническая школа Цюриха». Для создания фигурки Давида в компании использовали 3D-принтер CERES собственной разработки.

Как отмечают исследователи, их «Давид» — не просто миниатюрная версия статуи Микеланджело, а серьезный научный проект, поскольку для работы потребовалось пересмотреть привычный процесс 3D-печати и придумать, как создать подходящую компьютерную модель.