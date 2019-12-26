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В Украине планируют ужесточить наказание водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели. Соответствующие законопроекты вскоре направят в Верховную Раду.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает 24tv.
МВД разработало ряд законопроектов, которые будут внесены еще до конца года в Верховную Раду. Они предусматривают обязательность использования светоотражающих элементов пешеходами. А также повышение ответственности для людей, которые совершают наезды, что заканчиваются травмами и гибелью.
– Мы хотим, чтобы выход на свободу для таких людей был не через половину отсиженного срока, а минимум через 2/3, – сказал Антон Геращенко.
При этом он отметил, если наезд на человека был совершен водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.
По его словам, МВД также инициирует поднятия размеров штрафов за некоторые правонарушения, которые являются опасными для общества.
Как планируют увеличить размеры штрафов за административные правонарушения
В первом квартале 2020 года после окончания тестирования планируется реальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости. По словам Геращенко, сейчас эта система в Киеве отрабатывается в тестовом режиме. Речь идет про 20 камер. Геращенко добавил, что пять камер, которые были запущены в тестовом режиме в ноябре, зафиксировали на 5 проспектах Киева 41 тысяч случаев превышения скорости.
Напомним, Рада ввела для украинцев штрафы за перевозку детей без автомобильных кресел. В первый раз нарушителей ждет штраф в 510 гривен, а за повторную перевозку ребенка без кресла придется заплатить 850 гривен.
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В Украине планируют ужесточить наказание водителей за наезды на людей, которые приводят к травмированию или гибели. Соответствующие законопроекты вскоре направят в Верховную Раду.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает 24tv.
МВД разработало ряд законопроектов, которые будут внесены еще до конца года в Верховную Раду. Они предусматривают обязательность использования светоотражающих элементов пешеходами. А также повышение ответственности для людей, которые совершают наезды, что заканчиваются травмами и гибелью.
– Мы хотим, чтобы выход на свободу для таких людей был не через половину отсиженного срока, а минимум через 2/3, – сказал Антон Геращенко.
При этом он отметил, если наезд на человека был совершен водителем под воздействием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.
По его словам, МВД также инициирует поднятия размеров штрафов за некоторые правонарушения, которые являются опасными для общества.
Как планируют увеличить размеры штрафов за административные правонарушения
В первом квартале 2020 года после окончания тестирования планируется реальный запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости. По словам Геращенко, сейчас эта система в Киеве отрабатывается в тестовом режиме. Речь идет про 20 камер. Геращенко добавил, что пять камер, которые были запущены в тестовом режиме в ноябре, зафиксировали на 5 проспектах Киева 41 тысяч случаев превышения скорости.
Напомним, Рада ввела для украинцев штрафы за перевозку детей без автомобильных кресел. В первый раз нарушителей ждет штраф в 510 гривен, а за повторную перевозку ребенка без кресла придется заплатить 850 гривен.