В конструкторском бюро «Южное» завершили сбор летного образца спутника дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1». Сейчас проводятся его испытания, сообщает ua.news.

Спутник «Сич-2-1» должен заменить на орбите своего предшественника, отключившегося семь лет назад, сообщает пресс-служба КБ. «Южное» продолжает собирать летный образец космического аппарата научного назначения «Микросат-М». Его сборку и испытания планируют завершить в 2020 году.

Также в 2020 году КБ «Южное» планирует изготовить габаритно-динамический макет космического аппарата «Сич-2М» для оптико-электронного наблюдения Земли в высоком разрешении. Он обеспечит Украину собственными высококачественными снимками заданных участков земной поверхности в панхроматичном, многоспектральном и инфракрасном диапазонах.\

Напомним, SpaceX запустил в космос 7-тонный спутник для сверхскоростного интернета в Азии.