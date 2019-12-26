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В конструкторском бюро «Южное» завершили сбор летного образца спутника дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1». Сейчас проводятся его испытания, сообщает ua.news.
Спутник «Сич-2-1» должен заменить на орбите своего предшественника, отключившегося семь лет назад, сообщает пресс-служба КБ. «Южное» продолжает собирать летный образец космического аппарата научного назначения «Микросат-М». Его сборку и испытания планируют завершить в 2020 году.
Также в 2020 году КБ «Южное» планирует изготовить габаритно-динамический макет космического аппарата «Сич-2М» для оптико-электронного наблюдения Земли в высоком разрешении. Он обеспечит Украину собственными высококачественными снимками заданных участков земной поверхности в панхроматичном, многоспектральном и инфракрасном диапазонах.\
Напомним, SpaceX запустил в космос 7-тонный спутник для сверхскоростного интернета в Азии.
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В конструкторском бюро «Южное» завершили сбор летного образца спутника дистанционного зондирования Земли «Сич-2-1». Сейчас проводятся его испытания, сообщает ua.news.
Спутник «Сич-2-1» должен заменить на орбите своего предшественника, отключившегося семь лет назад, сообщает пресс-служба КБ. «Южное» продолжает собирать летный образец космического аппарата научного назначения «Микросат-М». Его сборку и испытания планируют завершить в 2020 году.
Также в 2020 году КБ «Южное» планирует изготовить габаритно-динамический макет космического аппарата «Сич-2М» для оптико-электронного наблюдения Земли в высоком разрешении. Он обеспечит Украину собственными высококачественными снимками заданных участков земной поверхности в панхроматичном, многоспектральном и инфракрасном диапазонах.\
Напомним, SpaceX запустил в космос 7-тонный спутник для сверхскоростного интернета в Азии.