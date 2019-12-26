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В четверг, 26 декабря, не приходя в сознание, умерла советская актриса Галина Волчек, бессменный художественный руководитель театра «Современник». Актрисе было 86 лет,
Об этом сообщает Новое время.
Галина Волчек — выдающаяся советская актриса, окончившая знаменитую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ и стоявшая у оснований театра студии Современник, с 1972 года его главный режиссер, а с 1989 года — художественный руководитель и педагог.
Кроме театральных работ, Галину Волчек хорошо знают по работам в кино. Актриса запомнилась по ролям в фильмах Берегись автомобиля, Дон Кихот, Про красную шапочку, Осенний Марофон, Государственная граница. Восточный рубеж и др. Всего актриса снялась в более чем 25 фильмах и сама стала режиссером 10 фильмов.
Галина Волчек была госпитализирована в понедельник, 23 декабря, после жалоб на боль в груди. После госпитализации актриса была введена в искусственную кому.
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В четверг, 26 декабря, не приходя в сознание, умерла советская актриса Галина Волчек, бессменный художественный руководитель театра «Современник». Актрисе было 86 лет,
Об этом сообщает Новое время.
Галина Волчек — выдающаяся советская актриса, окончившая знаменитую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ и стоявшая у оснований театра студии Современник, с 1972 года его главный режиссер, а с 1989 года — художественный руководитель и педагог.
Кроме театральных работ, Галину Волчек хорошо знают по работам в кино. Актриса запомнилась по ролям в фильмах Берегись автомобиля, Дон Кихот, Про красную шапочку, Осенний Марофон, Государственная граница. Восточный рубеж и др. Всего актриса снялась в более чем 25 фильмах и сама стала режиссером 10 фильмов.
Галина Волчек была госпитализирована в понедельник, 23 декабря, после жалоб на боль в груди. После госпитализации актриса была введена в искусственную кому.