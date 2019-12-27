Бенаресский индуистский университет в индийском городе Варанаси, штат Уттар-Прадеш, открывает полугодовую учебную программу, которая будет учить лечить людей, которые якобы видят призраков или одержимы ими.

Как сообщает BBC, шестимесячный курс «Изучение призраков» (Bhoot Vidya) начнет набор студентов с января 2020 года. Там будут обучать лечению психосоматических расстройств, которые часто путают с паранормальными явлениями.

Курс будут преподавать на базе кафедры аюрведы бенаресского университета. Руководительница кафедры Яминово Бушан Трипати заявила, что учебное заведение первым в Индии будет учить врачей «аюрведическим средствам лечения заболеваний, связанных с привидениями».

В Индии достаточно остро стоит проблема психических заболеваний, отмечает BBC. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 20% из 1,3-миллиардного населения страны может страдать от депрессии хотя бы раз в жизни. При этом в стране официально работает меньше чем 4 тысячи специалистов по психическому здоровью.

Кроме того, во многих регионах Индии, особенно бедных, о психических заболеваниях говорить не принято, а знают о них мало, поэтому там люди часто обращаются за помощью к шаманам или ведьмам.

Напомним, что во время ремонта в университете Montclair в Нью-Джерси обнаружил 112-летнее письмо от рабочих, которые построили одно из зданий в университетском городке.