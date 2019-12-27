Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa выйдут на очередную забастовку еще до конца 2019 года.

Об этом заявил представитель профсоюза бортпроводников Ufo Николай Баублис, сообщает DW.

Точные данные о начале акции профсоюз обнародует вечером 27 декабря.

В ходе тарифного спора с руководством Lufthansa профсоюз Ufo осенью провел ряд предупредительных забастовок в четырех дочерних компаниях и двухдневную забастовку в основной компании. В начале ноября были отменены в общей сложности около 1500 авиарейсов, последствия ощутили на себе около 200 тысяч пассажиров.

Участники забастовок требовали от работодателя провести переговоры о повышении размера суточных и других выплат, а также о прочих улучшениях условий труда.

В конце ноября руководство Lufthansa предложило Ufo приступить к переговорам для урегулирования спора о повышении зарплаты в авиакомпаниях.

Напомним, что на заводе автопроизводителя Audi в венгерском Дьере около 9 тысяч 300 сотрудников присоединились к забастовке из-за условий оплаты труда.