Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, пишет Интерфакс-Казахстан.

О состоянии украинцев информации нет. hromadske обратилось за комментарием в Департамент консульской службы МИД Украины, однако ответа пока мы не получили.

По сообщению казахских правоохранителей, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Ранее была информация о 95 пассажирах.

По данным МВД Казахстана, в настоящее время известно о 12 погибших. Еще 49 человек госпитализированы с ранениями, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших восемь детей. Спасательные службы продолжают эвакуацию пассажиров на месте аварии.