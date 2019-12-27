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Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Алматы (Казахстан), были иностранцы, в том числе двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, пишет Интерфакс-Казахстан.
О состоянии украинцев информации нет. hromadske обратилось за комментарием в Департамент консульской службы МИД Украины, однако ответа пока мы не получили.
По сообщению казахских правоохранителей, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Ранее была информация о 95 пассажирах.
По данным МВД Казахстана, в настоящее время известно о 12 погибших. Еще 49 человек госпитализированы с ранениями, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших восемь детей. Спасательные службы продолжают эвакуацию пассажиров на месте аварии.
Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.
Позже стало изветсно, что количество погибших при крушении самолета увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших.
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Среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Алматы (Казахстан), были иностранцы, в том числе двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана и один гражданин Китая.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, пишет Интерфакс-Казахстан.
О состоянии украинцев информации нет. hromadske обратилось за комментарием в Департамент консульской службы МИД Украины, однако ответа пока мы не получили.
По сообщению казахских правоохранителей, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира. Ранее была информация о 95 пассажирах.
По данным МВД Казахстана, в настоящее время известно о 12 погибших. Еще 49 человек госпитализированы с ранениями, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших восемь детей. Спасательные службы продолжают эвакуацию пассажиров на месте аварии.
Напомним, самолет авиакомпании Бек Эйр (Z9-2100) 27 декабря выполнял перелет по маршруту Алматы-Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Падение самолета произошло в районе Альмерека Талгарского района.
По данным аэропорта Алматы, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании рейсов в связи с ЧП нет.
Позже стало изветсно, что количество погибших при крушении самолета увеличилось до 15 человек, госпитализированы не менее 50 пострадавших.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов