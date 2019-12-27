В Николаеве вводят одностороннее движение по улице Шевченко и улице Адмирала Макарова.

Такое решение было принято сегодня, 27 декабря в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания, начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов вынес на рассмотрение исполкома проект решения, которым предусматривается установить одностороннего движения транспортных средств на участках дороги по улице Адмирала Макарова (от улицы Московской до улицы Пушкинской), по улице Шевченко (от улицы Пушкинской до улицы Московской), а также установить двустороннее движение на участке дороги по улице Парковой (от проспекта Богоявленского до улицы Николаевской).

Члены исполкома поддержали данный проект решения.

Напомним, что с 1 марта 2020 года в Николаеве разрешат левый поворот на улицу Адмиральскую со стороны микрорайона «Соляные».